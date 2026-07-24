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Царьград

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Военкор Коц раскрыл детали удара по выставке ВПК под Киевом

Военкор Коц раскрыл детали удара по выставке ВПК под Киевом

Баллистические ракеты поразили полигон вдоль Житомирского шоссе, где разработчики украинского ВПК демонстрировали свои разработки – от дронов до систем связи.

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