Фильмы для цветных, чайнатаун для японцев: Как выглядела расовая сегрегация в старой Америке

О сегрегации в истории США, кажется, всем известно. Например, однажды чернокожая женщина отказалась уступить своё место белому мужчине, а первой чернокожей девочке пришлось ходить в «общую», то есть белую, школу под охраной полиции, иначе бы её за это убили.
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