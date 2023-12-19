Фильмы для цветных, чайнатаун для японцев: Как выглядела расовая сегрегация в старой Америке

О сегрегации в истории США, кажется, всем известно. Например, однажды чернокожая женщина отказалась уступить своё место белому мужчине, а первой чернокожей девочке пришлось ходить в «общую», то есть белую, школу под охраной полиции, иначе бы её за это убили.