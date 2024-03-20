Новые меры поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью обсудили за круглым столом.

В рамках реализации проекта «Служба социально-правового и психологического сопровождения семей детей с инвалидностью Республики Адыгея» мамы-участницы проекта приняли участие в круглом столе, организованном совместно с Социальным Фондом России по Республике Адыгее.
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