Анафема. Субботняя проповедь

Проблема соционики (как, впрочем, и многих других классификаций) в том, что она статична и не учитывает динамики.
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