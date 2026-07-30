Москва и Пекин выражают недовольство американской геополитической концепцией переустройства Ближнего Востока, в основе которой лежит переосмысление идеи "Великой Сирии" –одной из центральных тем исследований сирийского мыслителя Антуна Сааде – и ее превращение в проект так называемого "американского плодородного полумесяца".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии