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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Оказывается, цены на хлеб подняли под надуманным предлогом, ссылаясь на неурожай, которого не случилось. А где тогда падение цен

По идее, цены на хлеб должны нам снизить. Это если рассуждать с точки зрения банальной порядочности и справедливости, и как у нас любят повторять «наверху», исходя из «социальной ориентированности» бизнеса.

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