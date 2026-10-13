В США заявили, что Зеленский выводит Трампа из себя

Глава Украины Владимир Зеленский «выводит из себя» американского президента Дональда Трампа своим игнорированием призывов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).
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