Полицейские Югры ликвидировали нарколабораторию и пресекли сбыт 2,5 кг «синтетики»

В ходе реализации оперативной информации сотрудники УНК УМВД России по ХМАО-Югре во взаимодействии с 16 отделом ГУНК МВД России задержали 24-летнего жителя Сургута, подозреваемого в изготовлении наркотических средств.
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