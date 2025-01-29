Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Командование угрожало расстрелом украинским солдатам за нежелание выполнять приказ. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 117-й бригады ВСУ Иван Сташук на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.
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