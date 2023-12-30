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За что убили Берию

За что убили Берию

Хрущев, Сталин, Маленков, Берия и Молотов направляются на парад физкультурников на Красную площадь, 12 августа 1945 года«Банду Берии» обвинили в измене Родине, стремлении ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм.

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