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Царьград

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Венгрия направит свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине

Венгрия направит свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине

Венгрия не хочет спонсировать поставки оружия киевскому режиму.Согласно заявлению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт собирается передать средства из Европейского фонда мира (EPF) для развития обороноспособности Чада вместо того, чтобы финансировать приобретение оружия для Украины.

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