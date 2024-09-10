Венгрия направит свою долю из Фонда мира на оборону Чада вместо помощи Украине

Венгрия не хочет спонсировать поставки оружия киевскому режиму.Согласно заявлению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, Будапешт собирается передать средства из Европейского фонда мира (EPF) для развития обороноспособности Чада вместо того, чтобы финансировать приобретение оружия для Украины.
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