УЕФА проведёт независимую экспертизу, связанную с продажей прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести независимую экспертизу по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
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