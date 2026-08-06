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УЕФА проведёт независимую экспертизу, связанную с продажей прав на ЧМ

УЕФА проведёт независимую экспертизу, связанную с продажей прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести независимую экспертизу по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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