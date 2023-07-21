ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

Александр Клюянов

Ля-ля. Хотя бы взялись за пункты доставки западной Смерти НА Запукре. ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА ПУТИНА, МО, Г-ШТАБА о сохранности ж/д станций, туннелей, мостов ПОРАЖАЕТ! Сколько жизней российских воинов можно было бы спасти при уменьшении путей снабжения ВСУ! ВСЕ ТРИ АДРЕСАТА МОЛЧАТ ПОЧТИ ДВА ГОДА О ПРИЧИНАХ БЕЗДЕЙСТВИЯ.