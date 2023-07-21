Спички - не игрушка

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ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ОБЪЯВИТ УКРАИНУ СТРАНОЙ-ТЕРРОРИСТОМ

ФОТО:ALESSANDRO PINTUS/ SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ После взрыва на Крымском мосту Дмитрий Медведев заявил, что дома украинских террористов теперь являются законной целью.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Ответ прост. Нет таких возможностей, как у США. Тему можно закрыть.
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19 час.
Александр Клюянов
Ля-ля. Хотя бы взялись за пункты доставки западной Смерти НА Запукре. ТРОГАТЕЛЬНАЯ ЗАБОТА ПУТИНА, МО, Г-ШТАБА  о сохранности ж/д станций, туннелей, мостов ПОРАЖАЕТ!  Сколько жизней российских воинов можно было бы спасти при уменьшении путей снабжения ВСУ! ВСЕ ТРИ АДРЕСАТА МОЛЧАТ ПОЧТИ ДВА ГОДА О ПРИЧИНАХ БЕЗДЕЙСТВИЯ.
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АА
Алекс Архипов
А как же договорничок?
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