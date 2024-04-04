Под Смоленском легковушка на скорости протаранила грузовик дорожников

Очевидцы утверждают, что страшное ДТП произошло на пешеходном переходе, возле танка в Вязьме. Со слов автора поста, водитель легковушки, ехавший из Москвы «с большим превышением скорости» врезался в «ГАЗон NEXT» дорожной службы.
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