Под Смоленском легковушка на скорости протаранила грузовик дорожников

Очевидцы утверждают, что страшное ДТП произошло на пешеходном переходе, возле танка в Вязьме. Со слов автора поста, водитель легковушки, ехавший из Москвы «с большим превышением скорости» врезался в «ГАЗон NEXT» дорожной службы.