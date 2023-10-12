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Стала известна стоимость просмотра боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну

Стала известна стоимость просмотра боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну

В США его покажут за 79,99 доллара.автор фото: Getty ImagesВ США его покажут за 79,99 доллара.Промоутерская компания Top Rank объявила о том, что бой между действующим чемпионом WBC по боксу Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну можно будет посмотреть по системе платных трансляций (PPV).

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