В рамках выставки «Россия» школьники получат возможность встретиться с народной артисткой России Анной Ковальчук

12 апреля в павильоне в рамках цикла встреч с известными деятелями в сфере культуры и искусства «100 вопросов взрослому» для школьников состоится встреча с актрисой театра и кино, народной артисткой России Анной Ковальчук, сообщает сайт Минкультуры России.
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