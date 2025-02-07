Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением для туристов этой весной

Средняя стоимость поездки на двоих составляет 35,8 тысячи рублей Согласно исследованию, проведенному сервисами «Авито Путешествия» и «Купибилет», Санкт-Петербург является самым востребованным туристическим направлением среди россиян на весну 2025 года.
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