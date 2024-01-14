Миф или реальный союзник армии России: кто такой «Генерал Мороз» Ирэн ОрлонскаяВ последние дни западные СМИ неустанно обсуждают роль, которую играет «Генерал Мороз» в российской военной истории, особенно в контексте текущей ситуации на Северном Востоке.
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