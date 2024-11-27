На Украине заявили об уничтожении долотного завода под Львовом

В результате атаки был полностью уничтожен Дрогобычский долотный завод в Львовской области. Об этом заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, сообщает украинское издание "Страна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии