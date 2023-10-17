Си Цзиньпин выступит на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 16 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", которая состоится 18 октября в Пекине, и выступит с программной речью.
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