Си Цзиньпин выступит на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути"

Пекин, 16 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", которая состоится 18 октября в Пекине, и выступит с программной речью.