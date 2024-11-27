Россия могла обратиться к ОДКБ из-за нападения ВСУ на Курск

Россия могла обратиться к союзникам по ОДКБ за помощью после нападения ВСУ на Курскую область. Это не было сделано, но эти события наглядно отражают ситуацию, когда любая из стран союза может столкнуться с вторжением извне, объяснил в интервью URA.
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