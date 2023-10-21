На официальных тизерах показана более производительная версия седана HiPhi Z с 1000-сильным двигателем: все подробности

В ближайшее время в Поднебесной состоится премьера нового HiPhi Z 2024. Речь в данном случае идет о более высокопроизводительной версии, которая сможет составить конкуренцию таким моделям, как Tesla Model S Plaid и Lucid Air Sapphire.
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