В Северном микрорайоне начали валить лес под застройку

Вырубка леса началась в микрорайоне Северный, об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили очевидцы.«Говорят, что вырубается лес под строительство спортзала, который неизвестно будет принадлежать школе или будет частным», - рассказали жители микрорайона.