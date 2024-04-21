В Северном микрорайоне начали валить лес под застройку

Вырубка леса началась в микрорайоне Северный, об этом корреспонденту ZAB.RU сообщили очевидцы.«Говорят, что вырубается лес под строительство спортзала, который неизвестно будет принадлежать школе или будет частным», - рассказали жители микрорайона.
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