Чепа: визит главы ЦРУ в Москву может продвинуть переговоры по Украине

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может продвинуть переговорный процесс между Россией и США по Украине, заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).
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