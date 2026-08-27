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Чепа: визит главы ЦРУ в Москву может продвинуть переговоры по Украине

Чепа: визит главы ЦРУ в Москву может продвинуть переговоры по Украине

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может продвинуть переговорный процесс между Россией и США по Украине, заявил первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

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