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В США анонсировали создание атомного торгового флота из 50 судов

В США анонсировали создание атомного торгового флота из 50 судов

Художественное изображение контейнеровоза с ядерным реактором на борту / © Core Power Китай сегодня занимает доминирующее положение на мировом рынке коммерческого судостроения: ежегодно на его верфях строится более половины сухогрузов, контейнеровозов и танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

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