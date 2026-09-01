В США анонсировали создание атомного торгового флота из 50 судов

Художественное изображение контейнеровоза с ядерным реактором на борту / © Core Power Китай сегодня занимает доминирующее положение на мировом рынке коммерческого судостроения: ежегодно на его верфях строится более половины сухогрузов, контейнеровозов и танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).