На дворничиху в Челябинской области завели уголовное дело за слово «горжусь». Видео

Жительницу Сатки (Челябинская область) Гульнару Бахареву (Росфинмониторинг внес Гульнару Бахареву в список экстремистов и террористов) обвиняют в «оправдании терроризма» за комментарий со словом «горжусь» под постом о заключенном Алексее Нуриеве (Росфинмониторинг внес Алексея Нуриева в список экстремистов и террористов), который пытался поджечь военкомат в Бакале.
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