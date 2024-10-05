На дворничиху в Челябинской области завели уголовное дело за слово «горжусь». Видео

Жительницу Сатки (Челябинская область) Гульнару Бахареву (Росфинмониторинг внес Гульнару Бахареву в список экстремистов и террористов) обвиняют в «оправдании терроризма» за комментарий со словом «горжусь» под постом о заключенном Алексее Нуриеве (Росфинмониторинг внес Алексея Нуриева в список экстремистов и террористов), который пытался поджечь военкомат в Бакале.