Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов: «Матч «Зенита» с ЦСКА пропустит Вендел, но Семак решит эту проблему»

Известный футбольный специалист поделился с «Петербургским дневником» мнением о предстоящей 1 марта игре, которая возобновляется после зимнего перерыва Петербургский «Зенит» завершил третий тренировочный сбор, который провел в Абу-Даби.
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