iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Без руля, педалей и водителя, вдвое дешевле, чем на обычном такси. Появились первые отзывы о Tesla Cybercab

Без руля, педалей и водителя, вдвое дешевле, чем на обычном такси. Появились первые отзывы о Tesla Cybercab

За поездки на беспилотном такси уплатили $92,51, хотя аналогичное время с Uber обошлось бы примерно в $200 Обозреватель и инвестор Сойер Мерритт (Sawyer Merritt) рассказал о трёх часах поездок на Tesla Cybercab, за которые он потратил в общей сложности $92,51.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым