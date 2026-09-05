Без руля, педалей и водителя, вдвое дешевле, чем на обычном такси. Появились первые отзывы о Tesla Cybercab

За поездки на беспилотном такси уплатили $92,51, хотя аналогичное время с Uber обошлось бы примерно в $200 Обозреватель и инвестор Сойер Мерритт (Sawyer Merritt) рассказал о трёх часах поездок на Tesla Cybercab, за которые он потратил в общей сложности $92,51.