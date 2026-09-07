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FiNE NEWS

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Иран провел испытание противокорабельной ракеты над авианосцем США

Иран провел испытание противокорабельной ракеты над авианосцем США

Иран провел испытание новой противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, что является первым подобным случаем.

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