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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российская смартфонная ОС «Аврора» станет «гибридной» — добавится поддержк...

Российская смартфонная ОС «Аврора» станет «гибридной» — добавится поддержк...

Российская смартфонная ОС «Аврора» станет «гибридной» — добавится поддержка внешнего монитора, клавиатуры и мышиКомпания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), принадлежащая «Ростелекому», представила гибридную версию своей операционной системы «Аврора».

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