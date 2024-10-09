Российская смартфонная ОС «Аврора» станет «гибридной» — добавится поддержк...

Российская смартфонная ОС «Аврора» станет «гибридной» — добавится поддержка внешнего монитора, клавиатуры и мышиКомпания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), принадлежащая «Ростелекому», представила гибридную версию своей операционной системы «Аврора».
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