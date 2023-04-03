РБК: Вероятную убийцу военкора Владлена Татарского могли подставить

Силовики допускают, что Дарью Трепову использовали для совершения терактаСотрудники уголовного розыска не исключают, что Дарью Трепову, вероятную убийцу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), использовать для совершения теракта.
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