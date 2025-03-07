Психолог Буянова: избегайте обсуждения алиментов в присутствии детей

Развод — это всегда сложный эмоционально напряженный период для супругов и, конечно, для их детей. Происходит изменение всего уклада жизни: необходимо решать большое количество возникающих вопросов, делать это в условиях внутреннего напряжения и страха перед будущим.
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