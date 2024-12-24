Паромы на Ольхон могут перестать ходить уже 25 декабря

Паромы на остров Ольхон могут перестать ходить уже 25 декабря. Это будет зависеть от ледовой обстановки, но Дирекция автодорог Иркутской области просит быть готовыми к такому варианту: Просим всех пользователей паромной переправой заранее планировать поездки, сообщили в Дирекции автодорог Иркутской области.
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