Гатиятулин: «Кто выигрывает пятак — тот, как правило, выигрывает игру»

Фото: ak-bars.ru Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) в первом «Зеленом дерби» регулярного чемпионата сезона 2026/27.
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