«Нажаловались наши конкуренты». Кристиан Хорнер высказался о скандале вокруг Red Bull

«Нажаловались наши конкуренты». Кристиан Хорнер высказался о скандале вокруг Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер впервые прокомментировал скандал вокруг устройства на машине RB20 и заявил, что команда далеко не первый год использует данное техническое решение.
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