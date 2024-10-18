«Нажаловались наши конкуренты». Кристиан Хорнер высказался о скандале вокруг Red Bull

«Нажаловались наши конкуренты». Кристиан Хорнер высказался о скандале вокруг Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер впервые прокомментировал скандал вокруг устройства на машине RB20 и заявил, что команда далеко не первый год использует данное техническое решение.