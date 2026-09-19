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Царьград

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The Korea Times: КНДР начала производить дроны-камикадзе «Герань»

The Korea Times: КНДР начала производить дроны-камикадзе «Герань»

Ким Чен Ын посетил оборонные заводы в КНДР, где ему представили дроны-камикадзе, аналогичные российским «Герань».

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