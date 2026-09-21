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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил 20+ голов и сделал 11+ ассистов в 3-м сезоне МЛС подряд

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил гол в матче с «Сан-Диего» (2:2). У 39-летнего аргентинца не менее 20 мячей и не менее 11 результативных передач в третьем сезоне МЛС подряд.

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