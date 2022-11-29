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Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 31 раз

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 31 раз

За минувшие сутки ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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