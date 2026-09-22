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Аргументы и Факты

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Ростех поставил войскам новейшие системы ПВО «Зубр» для защиты от БПЛА

Ростех поставил войскам новейшие системы ПВО «Зубр» для защиты от БПЛА

Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны России новейшие системы поражения воздушных целей ближнего рубежа «Зубр».

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