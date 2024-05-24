В школах Севастополя звучит последний звонок для выпускников

В севастопольских школах снова прошёл последний звонок для выпускников 11 классов.На торжественной линейке старшеклассникам вручили грамоты, показали творческие номера, сказали напутственные слова и пожелали удачи во взрослой жизни.
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