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Вести Севастополь

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В школах Севастополя звучит последний звонок для выпускников

В севастопольских школах снова прошёл последний звонок для выпускников 11 классов.На торжественной линейке старшеклассникам вручили грамоты, показали творческие номера, сказали напутственные слова и пожелали удачи во взрослой жизни.

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