Белоруса выслали из Литвы из-за службы в армии 20 лет назад

Гражданина Белоруссии с видом на жительство выслали из Литвы из-за службы в армии 20 лет назад. Департамент миграции посчитал, что белорус поддерживает «агрессивную политику Белоруссии в отношении Литвы», поскольку служил в белорусской армии, а после проходил службу по контракту.