Жителя Нижнего Тагила приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам тюрьмы с ограничением свободы на год и шесть месяцев жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова за продажу Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений военно-технического характера, которые могли быть использованы против РФ.