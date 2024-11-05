Жителя Нижнего Тагила приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам тюрьмы с ограничением свободы на год и шесть месяцев жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова за продажу Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений военно-технического характера, которые могли быть использованы против РФ.
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