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Bloomberg: В РФ хотят запретить поставки урана в США

Bloomberg: В РФ хотят запретить поставки урана в США

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированный источник, российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» направил предупреждение фирмам из Соединенных Штатов Америки о возможном запрете экспорта ядерного топлива в страну.

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