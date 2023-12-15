Bloomberg: В РФ хотят запретить поставки урана в США

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированный источник, российский экспортер урана АО «Техснабэкспорт» направил предупреждение фирмам из Соединенных Штатов Америки о возможном запрете экспорта ядерного топлива в страну.
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