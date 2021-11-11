Ещё 19 увлекательных фактов о Южной Корее, которая поражает и удивляет

Мы все привыкли удивляться особенностям жизни в Японии, но сегодня я предлагаю вам вновь перенестись в Страну утренней свежести — Южную Корею, где тоже много интересного и необычного!Маленький ресторанчик в СеулеВ Южной Корее ввели вот такие наземные светофоры на уровне асфальта, чтобы не, кто постоянно смотрит в смартфон, все же видели сигналы светофора«Корень-скамья» — инсталляция архитектора Йонг Чжу Ли в арт-парке ХангангКрасота Южной Кореи«В Южной Корее при входе на пляж вам измерят температуру и наклеят вот такую наклейку.