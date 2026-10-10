Врач Стругова: акантамебный кератит чаще всего цепляют дома в душе

Носителям линз стоит опасаться не столько бассейнов и моря, сколько обычного душа. Самые тяжелые инфекции, как правило, связаны с водопроводной водой, рассказала «Газете.
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