До трёх тысяч БПЛА "Герань-2"в месяц. ВПК развернул производство колоссальных масштабов!

20 марта 436 прочитали Всем привет, прошло уже два года после событий, которые разделили мир на до и после, казалось бы ещё вчера все были если не друзьями, то хорошими партнёрами, а глобализация позволяла достигать успехов во многих производственных проектах как в России, так и за рубежом.