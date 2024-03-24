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До трёх тысяч БПЛА "Герань-2"в месяц. ВПК развернул производство колоссальных масштабов!

До трёх тысяч БПЛА "Герань-2"в месяц. ВПК развернул производство колоссальных масштабов!

20 марта 436 прочитали Всем привет, прошло уже два года после событий, которые разделили мир на до и после, казалось бы ещё вчера все были если не друзьями, то хорошими партнёрами, а глобализация позволяла достигать успехов во многих производственных проектах как в России, так и за рубежом.

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