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Газета.ру

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Напавшие с ножом на тренера Евсеева объяснили своей поступок желанием покурить

Напавшие с ножом на тренера Евсеева объяснили своей поступок желанием покурить

Злоумышленники, напавшие с ножом на главного тренера "Ленинградца" Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко заявили, что на преступление они пошли после отказа экс-игрока сборной России на просьбу закурить.

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