Вечером 16 октября на участке дороги "Новоайдар — Счастье" в Луганской Народной Республике вооруженные формирования Украины атаковали рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту "Лисичанск — Краснодар" .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- После повреждений...
- Зеленский хочет р...
- СК Встреча Путина, Т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым