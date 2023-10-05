ВВС Турции уничтожили 30 объектов Рабочей партии Курдистана в Сирии

Министерство обороны Турции в четверг, 5 октября, заявило, что Военно-воздушные силы страны уничтожили на севере Сирии 30 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК) и большое количество террористов, – сообщают СМИ.
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