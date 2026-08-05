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Газета.ру

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Психосоматолог Тур: счастье является кратковременным состоянием человека

Психосоматолог Тур: счастье является кратковременным состоянием человека

Счастье и радость являются кратковременными эмоциями, которые не могут стать постоянным состоянием. Об этом "Радио 1" сообщила врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур.

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