Психосоматолог Тур: счастье является кратковременным состоянием человека

Счастье и радость являются кратковременными эмоциями, которые не могут стать постоянным состоянием. Об этом "Радио 1" сообщила врач, психосоматолог, основательница крупнейшего сообщества по психосоматике в России Екатерина Тур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии